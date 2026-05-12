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Pardon de Saint-Jacques Saint-Alban

Pardon de Saint-Jacques Saint-Alban dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Chapelle Saint Jacques

Ville : 22400 Saint-Alban

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Alban

Pardon de Saint-Jacques

Chapelle Saint Jacques Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Départ de la procession de l’église du bourg de St Alban à 10 h, messe à 11 h à la chapelle Saint-Jacques
Vente de sucré-salé au profit de la restauration de la chapelle   .

Chapelle Saint Jacques Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Pardon de Saint-Jacques Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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