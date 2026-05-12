Pardon de Saint-Jacques Saint-Alban
Pardon de Saint-Jacques Saint-Alban dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Alban
Pardon de Saint-Jacques
Chapelle Saint Jacques Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Départ de la procession de l’église du bourg de St Alban à 10 h, messe à 11 h à la chapelle Saint-Jacques
Vente de sucré-salé au profit de la restauration de la chapelle .
Chapelle Saint Jacques Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Pardon de Saint-Jacques Saint-Alban a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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