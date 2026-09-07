Pardon de Saint-Laurent, Chapelle de Saint-Laurent, Séné

Informations pratiques

Pardon de Saint-Laurent Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle de Saint-Laurent Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Ce rendez-vous incontournable du calendrier sinagot est organisé par l’Amicale des quartiers de Saint-Laurent.

A 10h30, messe.

De 13h à 20h, visite libre de la chapelle.

Repas campagnard le midi (17 €) et repas tripes le soir (8 €). Réservation des repas sur place à partir de 11h. Possibilité de prendre son repas du soir à emporter en apportant son contenant.

Animations tout au long de l’après-midi : buvette et petite restauration, jeux pour les enfants, pêche aux canards, danse et musique avec Diatofolies et le cercle celtique Korollerion Bro Sine.

Chapelle de Saint-Laurent chemin de Saint-Laurent, 56860, Séné Séné 56860 Parc Lann Bras Morbihan Bretagne https://www.sene.bzh/les-incontournables/les-sites-remarquables/ https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=56243_1 Saint-Laurent, quartier du nord de la commune, abrite une chapelle datant de la fin du XIVe siècle, ayant subi diverses restaurations et modifications. Tous les ans le troisième week-end de septembre se déroule le pardon de Saint-Laurent.

Ce rendez-vous incontournable du calendrier sinagot est organisé par l’Amicale des quartiers de Saint-Laurent.

©Ville de Séné