Pardon de Saint-Laurent Chapelle de Saint-Laurent Séné

Pardon de Saint-Laurent Dimanche 21 septembre, 11h00 Chapelle de Saint-Laurent Morbihan

Réservation des repas sur place à partir de 11h.

Ce rendez-vous incontournable du calendrier sinagot est organisé par l’Amicale des quartiers de Saint-Laurent.

à 11h45, messe.

De 13h à 20h, visite libre de la chapelle.

Repas campagnard, le midi (17 €) et repas tripes le soir (8 €). Réservation des repas sur place à partir de 11h. Possibilité de prendre son repas du soir à emporter en apportant son contenant.

Animations dans l’après-midi : spectacle du cercle celtique Korollerion Bro Sine et à 16h, concert de Blue Sun (reprises de variétés rock).

buvette et petite restauration

Chapelle de Saint-Laurent chemin de Saint-Laurent, 56860, Séné Séné 56860 Parc Lann Bras Morbihan Bretagne https://www.sene.bzh/les-incontournables/les-sites-remarquables/ https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=56243_1 Saint-Laurent, quartier du nord de la commune, abrite une chapelle datant de la fin du XIVe siècle, ayant subi diverses restaurations et modifications. Tous les ans le troisième week-end de septembre se déroule le pardon de Saint-Laurent.

Ville de Séné