Pardon de Saint-Lunaire Église de Saint-Lunaire Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Pardon de Saint-Lunaire

Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le prochain pardon de Saint-Lunaire se déroulera le dimanche 19 juillet 2026.

Programme

– 10h départ de la procession du parvis de l’église

– 10h15 bénédiction des bateaux à la Grande Plage

– 11h messe à la pointe du Décollé, suivie d’un verre de l’amitié offert par la municipalité .

Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 99 10 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pardon de Saint-Lunaire Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme