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AGENDA · Saint-Lunaire

Pardon de Saint-Lunaire Église de Saint-Lunaire Saint-Lunaire

dimanche 19 juillet 2026 · Église de Saint-Lunaire · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Église de Saint-Lunaire
Adresse
Place de l'Église
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Pardon de Saint-Lunaire

Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le prochain pardon de Saint-Lunaire se déroulera le dimanche 19 juillet 2026.

Programme

– 10h départ de la procession du parvis de l’église
– 10h15 bénédiction des bateaux à la Grande Plage
– 11h messe à la pointe du Décollé, suivie d’un verre de l’amitié offert par la municipalité   .

Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 99 10 59 

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English :

L’événement Pardon de Saint-Lunaire Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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