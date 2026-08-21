Pardon de Saint Nicolas, Chapelle Saint-Nicolas / Trédarzec, Trédarzec

Informations pratiques

Pardon de Saint Nicolas Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Nicolas / Trédarzec Côtes-d’Armor

concert : participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Le pardon annuel est l’occasion de découvrir un ensemble architectural exceptionnel qui attend avec impatience la finalisation de son projet de sauvegarde.

– concert le samedi 19 septembre, à15h30 (messe des pêcheurs de Gabriel Fauré),

puis messe traditionnelle à 17h30 (dans la forme extraordinaire )

– aubade et exposé de la situation du projet de sauvegarde

Chapelle Saint-Nicolas / Trédarzec Saint-Nicolas 22220 Tredarzec Trédarzec 22220 Côtes-d’Armor Bretagne 33(0)607482099 https://amis-saint-nicolas.s2.yapla.com/fr/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089676;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089676 Chapelle St Nicolas construite en 1485.

Ensemble architectural de Saint Nicolas à Tredarzec :

la chapelle (fin XVe), son placître, la maison du chapelain, la fontaine (fin XVIe)

Découvrez le magnifique ensemble architectural de Saint Nicolas à Trédarzec, dans l’atmosphère du pardon traditionnel de St Nicolas

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