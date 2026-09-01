Pardon de Saint Nicolas Saint-Nicolas Trédarzec
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Nicolas · Trédarzec
Informations pratiques
Trédarzec
Pardon de Saint Nicolas
Saint-Nicolas Chapelle Saint-Nicolas-de-Kerhir Trédarzec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 20:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La chapelle Saint-Nicolas fêtera sa nomination au loto du patrimoine le jour du pardon
15h30 : Concert par l’ensemble vocal « Les Reines de Chœur » (Gabriel Fauré et André Messager)
17h30 : Messe traditionnelle suivie de la procession à la fontaine et pot de l’amitié
19h : Aubade et présentation du projet de sauvegarde de la chapelle .
Saint-Nicolas Chapelle Saint-Nicolas-de-Kerhir Trédarzec 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 48 20 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pardon de Saint Nicolas Trédarzec a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trédarzec (Côtes-d'Armor)
- Pardon de Saint Nicolas, Chapelle Saint-Nicolas / Trédarzec, Trédarzec 19 septembre 2026