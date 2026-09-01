Pardon de Saint Nicolas Saint-Nicolas Trédarzec

Informations pratiques

Trédarzec

Pardon de Saint Nicolas

Saint-Nicolas Chapelle Saint-Nicolas-de-Kerhir Trédarzec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La chapelle Saint-Nicolas fêtera sa nomination au loto du patrimoine le jour du pardon

15h30 : Concert par l’ensemble vocal « Les Reines de Chœur » (Gabriel Fauré et André Messager)

17h30 : Messe traditionnelle suivie de la procession à la fontaine et pot de l’amitié

19h : Aubade et présentation du projet de sauvegarde de la chapelle .

Saint-Nicolas Chapelle Saint-Nicolas-de-Kerhir Trédarzec 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 48 20 99

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English :

L’événement Pardon de Saint Nicolas Trédarzec a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose