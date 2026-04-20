Pardon de Saint Yves Plogoff
Pardon de Saint Yves Plogoff samedi 16 mai 2026.
Plogoff
Pardon de Saint Yves
Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Début de la procession à 18h. .
Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 64 96
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English : Pardon de Saint Yves
L’événement Pardon de Saint Yves Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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