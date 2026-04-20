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Pardon de Saint Yves Plogoff

Pardon de Saint Yves Plogoff samedi 16 mai 2026.

Ville : 29770 Plogoff

Département : Finistère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plogoff

Pardon de Saint Yves

Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Début de la procession à 18h.   .

Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 64 96 

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English : Pardon de Saint Yves

L’événement Pardon de Saint Yves Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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