Plogoff

Pardon de Saint Yves

Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Début de la procession à 18h. .

Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 64 96

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English : Pardon de Saint Yves

L’événement Pardon de Saint Yves Plogoff a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz