Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel

Chapelle Sainte Barbe Plouharnel Morbihan
Début : 2025-09-07 10:30:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Pardon de la Chapelle Sainte Barbe
Messe à 10h30 suivie d’un repas champêtre avec animation folklorique .
Chapelle Sainte Barbe Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 88 57 75 69
