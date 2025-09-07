Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel

Pardon de Sainte Barbe Plouharnel Plouharnel dimanche 7 septembre 2025.

Chapelle Sainte Barbe Plouharnel Morbihan

Début : 2025-09-07 10:30:00

2025-09-07

Pardon de la Chapelle Sainte Barbe

Messe à 10h30 suivie d’un repas champêtre avec animation folklorique .

Chapelle Sainte Barbe Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 88 57 75 69

