Pardon de St Mériadec, chapelle du Faouët Moréac

dimanche 13 juillet 2025.

Quartier du Faouët Moréac Morbihan

2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

11h messe à la chapelle, 12h30 repas, concours de palets sur planche et boules bretonnes matin et après-midi ; fête champêtre et jeux divers, repas campagnard à partir de 19h30 et animation musicale. Buvette toute la journée. .

Quartier du Faouët Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 04 44

