Pardon de Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer vendredi 12 septembre 2025.
Telgruc-sur-Mer Finistère
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-14
2025-09-12
Fête patronale avec fête foraine
Le 12, 13 et 14 septembre
Vendredi Belotte à 20h (Local bouliste)
Pasta party concert à partir de 19h ( restaurant l’escapade réservation au 02 98 27 72 79)
Samedi Jeux de plage et buvette à 10h (Plage de trez bellec)
Galoche à 14h ( Bar le Magellan)
Messe du pardon à 18h301 (Eglise de telgruc)
Feu d’artifice à 22h au stade de foot
Dimanche Bagad, défilé de vélos fleuris, chars, vieilles voitures et tracteurs à partir de 15 h
Concert à 18h Bazar Acoustik ( Bar le Ty Reuz) .
Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 50 31 17 28
