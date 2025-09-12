Pardon de Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer

Fête patronale avec fête foraine

Le 12, 13 et 14 septembre

Vendredi Belotte à 20h (Local bouliste)

Pasta party concert à partir de 19h ( restaurant l’escapade réservation au 02 98 27 72 79)

Samedi Jeux de plage et buvette à 10h (Plage de trez bellec)

Galoche à 14h ( Bar le Magellan)

Messe du pardon à 18h301 (Eglise de telgruc)

Feu d’artifice à 22h au stade de foot

Dimanche Bagad, défilé de vélos fleuris, chars, vieilles voitures et tracteurs à partir de 15 h

Concert à 18h Bazar Acoustik ( Bar le Ty Reuz) .

Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 50 31 17 28

