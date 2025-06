Pardon du Guelhouit, concerts, exposition Guelhouit Melrand 13 juillet 2025 07:00

Morbihan

Pardon du Guelhouit, concerts, exposition Guelhouit Chapelle Melrand Morbihan

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Messe à 11h. Après-midi dansant avec Leslie Deblonde (classiques de la chanson française et internationale), Spered Bro Ploue et Les potes à Martine.

Expositions photos, animations jeu du palet, panier garni à gagner.

Restauration à midi plateaux grillades et frites. Soirée crêpes dès 16h.

Buvette et vente de millet.

Organisé par le Comité de la Vallée du Guelhouit. .

Guelhouit Chapelle

Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 6 08 93 93 72

