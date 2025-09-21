Pardon du Quilliou Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou

Pardon du Quilliou Plonévez-du-Faou dimanche 21 septembre 2025.

Chapelle du Quilliou Plonévez-du-Faou Finistère

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Programme

> Messe

> Danse Bretonnes

> Jeux

> Café-crêpes-gâteaux .

Chapelle du Quilliou Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 82 97 66 15

