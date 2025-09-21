Pardon du Quilliou Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou
Pardon du Quilliou Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou dimanche 21 septembre 2025.
Pardon du Quilliou
Plonévez-du-Faou Chapelle du Quilliou Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Pardon du Quilliou
Programme
> Messe
> Danse Bretonnes
> Jeux
> Café-crêpes-gâteaux .
Plonévez-du-Faou Chapelle du Quilliou Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 82 97 66 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pardon du Quilliou Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2025-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou