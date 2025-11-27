Pardon et baignade des chevaux au Restudo Saint-Péver
Pardon et baignade des chevaux au Restudo Saint-Péver dimanche 21 juin 2026.
Chapelle du Restudo Saint-Péver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
2026-06-21
Procession, messe suivie de la baignade des chevaux. Repas et animations l’après-midi. .
Chapelle du Restudo Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 42 48
