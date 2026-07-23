Pardon et Had Pardon de Pouldouran La Roche-Jaudy
samedi 1 août 2026 · La Roche-Jaudy
Informations pratiques
La Roche-Jaudy
Pardon et Had Pardon de Pouldouran
La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Samedi à 21h messe, procession, tantad et verre de l’amitié offert par la commune.
Dimanche
de 8h à 18h vide grenier
14h boules en doublettes
16h défilé de vélos et chapeaux fleuris
Lundi à partir de 14h30 jeux pour enfants et concours de boules en doublette
16h jeux traditionnels bretons
20h repas cochon grillé et soirée dansante à partir de 21h avec DJ Mich.
Fête foraine les trois jours de festivités, restauration et buvette. .
La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 36 27 78
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English :
L’événement Pardon et Had Pardon de Pouldouran La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose