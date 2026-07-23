Informations pratiques

La Roche-Jaudy

Pardon et Had Pardon de Pouldouran

La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

Samedi à 21h messe, procession, tantad et verre de l’amitié offert par la commune.

Dimanche

de 8h à 18h vide grenier

14h boules en doublettes

16h défilé de vélos et chapeaux fleuris

Lundi à partir de 14h30 jeux pour enfants et concours de boules en doublette

16h jeux traditionnels bretons

20h repas cochon grillé et soirée dansante à partir de 21h avec DJ Mich.

Fête foraine les trois jours de festivités, restauration et buvette. .

La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 36 27 78

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English :

L’événement Pardon et Had Pardon de Pouldouran La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose