Pardon ! Espace la savoureuse Giromagny dimanche 9 novembre 2025.

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Pardon ! Pardon de ne pas être assez belle ! Pardon de ne pas être assez sexy ! Pardon de ne pas être assez jeune! Pardon de ne pas être assez forte ! Pardon de ne pas être assez intelligente ! Habile ! Gentille ! Pardon de ne pas être comme les autres ! De ne pas être tout le temps souriante ! Pardon d’être moi !

Avec leurs créations, Clémence Juglet et Emilie Joneau mélangent danse contemporaine, électro, théâtre et contorsion. Avec Pardon ! une pièce originale, dynamique et teintée d’humour, sur l’acceptation de soi dans un monde qui ne laisse pas de place à l’imperfection, elles réaffirment la beauté de l’originalité et du naturel, la nécessité d’embrasser ses défauts et de se révéler tel que l’on est vraiment, pour enfin faire taire les jugements. .

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

English : Pardon !

German : Pardon !

