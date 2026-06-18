Pardon Notre Dame des Portes Saint-Thois
Pardon Notre Dame des Portes Saint-Thois vendredi 21 août 2026.
Saint-Thois
Pardon Notre Dame des Portes
Chapelle Notre-Dame-des-Portes Saint-Thois Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Pardon Notre-Dame des Portes du 21 au 23 août à Châteauneuf-du-Faou
Traditionnellement, les personnes qui ont 50 ans dans l’année ont l’honneur de porter la statue de la Vierge Couronnée dans les rues de la ville, lors des processions: les hommes le samedi soir et les femmes, le dimanche après-midi.
Toute personne désireuse d’apporter son aide à la préparation et à la tenue du pardon est la bienvenue.
Contacts et renseignements: 06 61 03 94 16 ou pgrison@wanadoo.fr .
Chapelle Notre-Dame-des-Portes Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 61 03 94 16
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English :
L’événement Pardon Notre Dame des Portes Saint-Thois a été mis à jour le 2026-06-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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