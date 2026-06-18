Saint-Thois

Pardon Notre Dame des Portes

Chapelle Notre-Dame-des-Portes Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Pardon Notre-Dame des Portes du 21 au 23 août à Châteauneuf-du-Faou

Traditionnellement, les personnes qui ont 50 ans dans l’année ont l’honneur de porter la statue de la Vierge Couronnée dans les rues de la ville, lors des processions: les hommes le samedi soir et les femmes, le dimanche après-midi.

Toute personne désireuse d’apporter son aide à la préparation et à la tenue du pardon est la bienvenue.

Contacts et renseignements: 06 61 03 94 16 ou pgrison@wanadoo.fr .

Chapelle Notre-Dame-des-Portes Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 61 03 94 16

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English :

L’événement Pardon Notre Dame des Portes Saint-Thois a été mis à jour le 2026-06-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou