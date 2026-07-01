AGENDA · Goulien
Pardon Saint Goulven Goulien
samedi 18 juillet 2026 · Goulien
Informations pratiques
Goulien
Pardon Saint Goulven
Eglise paroissiale Goulien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Messe à 18h. .
Eglise paroissiale Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 75 03 84
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English :
L’événement Pardon Saint Goulven Goulien a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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