Informations pratiques

Goulien

Pardon Saint Goulven

Eglise paroissiale Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Messe à 18h. .

Eglise paroissiale Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 75 03 84

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English :

L’événement Pardon Saint Goulven Goulien a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz