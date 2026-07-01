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AGENDA · Goulien

Pardon Saint Goulven Goulien

samedi 18 juillet 2026 · Goulien

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise paroissiale
Ville
29770 Goulien
Département
Finistère
Tarif

Goulien

Pardon Saint Goulven

Eglise paroissiale Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Messe à 18h.   .

Eglise paroissiale Goulien 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 75 03 84 

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English :

L’événement Pardon Saint Goulven Goulien a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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