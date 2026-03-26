Pare Faim Comedy Le Pare Faim Uzos

Pare Faim Comedy

Le Pare Faim 9B route de Nay Uzos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Big Bang Comedy débarque avec un plateau survitaminé 4 humoristes, 4 styles, 0 temps mort.

Ici, tout peut arriver… punchlines qui fusent, situations absurdes, vérités qui piquent (mais font rire), et une bonne dose d’imprévu !

Chaque artiste vient avec son univers bien à lui du grinçant au déjanté, du finement observé au totalement barré.

Résultat ? Un enchaînement de vibes, d’énergies et de surprises qui transforment la soirée en véritable feu d’artifice comique.

Que vous veniez entre amis, en couple ou en solo, une chose est sûre vous repartirez avec des abdos (merci les rires ??).

Big Bang Comedy, c’est simple on appuie sur “play”… et BOUM ??

Réserve ta table .

Le Pare Faim 9B route de Nay Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 64 64 bigbangcomedyofficial@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pare Faim Comedy

L’événement Pare Faim Comedy Uzos a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau