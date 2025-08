PARECE HUMANA, MISA CRIOLLA ET AUTRES MUSIQUES D’AMÉRIQUE LATINE Langres

PARECE HUMANA, MISA CRIOLLA ET AUTRES MUSIQUES D’AMÉRIQUE LATINE Langres jeudi 4 septembre 2025.

PARECE HUMANA, MISA CRIOLLA ET AUTRES MUSIQUES D’AMÉRIQUE LATINE

Eglise Saint-Martin Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Tout public

Pour ce projet, Le Corbeau Blanc a invité les célèbres musiciens Alvaro Pinto de Lyon et Los Criollos, spécialisés dans la musique d’Amérique latine.

Avec le ténor colombien Jorge Martina et des choristes du studio de Maria Thijssen, ils viendront à Langres pour interpréter la Misa Criolla. Cette messe argentine suscite de fortes émotions dans l’auditoire et est étroitement liée à la théologie de la libération, un mouvement qui part du principe que le paradis céleste est impossible sans justice sociale sur terre. Ariel Ramírez a écrit que cette messe était l’expression d’un sentiment universel, lié au désir de paix qui existe dans toutes les cultures du monde.

Outre la Misa Criolla, vous entendrez des oeuvres des XVIe et XVIIe siècles de compositeurs du continent latino-américain, un délicieux arrangement choral d’Alfonsina y el Mar de Ramirez et une pièce captivante de Jorge.

Réservation non obligatoire mais conseillée ! .

Eglise Saint-Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est mariathijssen28@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement PARECE HUMANA, MISA CRIOLLA ET AUTRES MUSIQUES D’AMÉRIQUE LATINE Langres a été mis à jour le 2025-07-09 par Antenne du Pays de Langres