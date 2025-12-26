Pareil, Pas Pareil Quai de la Croix Concarneau

Pareil, Pas Pareil

Quai de la Croix Pôle nautique Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 17:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Spectacle de marionnettes

Cie On t’a vu sur la pointe

Pareil comme deux feuilles de papier, mais pas pareil, car l’une est blanche et l’autre en kraft. Le manipulateur sculpte ce papier, les feuilles prennent vie. Deux personnages naissent, se rencontrent, puis se mélangent pour former une troisième entité, Mo. Le petit Mo met joyeusement le bazar, voulant échapper à son manipulateur. Cette histoire sans paroles à destination des plus jeunes, explore la différence et le métissage.

Dès 3 ans, durée 30 minutes

Billetterie en ligne .

Quai de la Croix Pôle nautique Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pareil, Pas Pareil

L’événement Pareil, Pas Pareil Concarneau a été mis à jour le 2025-12-26 par OTC CCA