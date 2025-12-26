Pareil, Pas Pareil Quai de la Croix Concarneau
Quai de la Croix Pôle nautique Concarneau Finistère
Début : 2026-01-30 17:30:00
2026-01-30
Spectacle de marionnettes
Cie On t’a vu sur la pointe
Pareil comme deux feuilles de papier, mais pas pareil, car l’une est blanche et l’autre en kraft. Le manipulateur sculpte ce papier, les feuilles prennent vie. Deux personnages naissent, se rencontrent, puis se mélangent pour former une troisième entité, Mo. Le petit Mo met joyeusement le bazar, voulant échapper à son manipulateur. Cette histoire sans paroles à destination des plus jeunes, explore la différence et le métissage.
Dès 3 ans, durée 30 minutes
Quai de la Croix Pôle nautique Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43
