Parent & Bambin à vous de jouer ! MJC Héritan Mâcon

Parent & Bambin à vous de jouer !

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Venez découvrir différents formats de livres et vous laisser transporter à travers des histoires sélectionnées spécialement pour vous parent et bambin. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Parent & Bambin à vous de jouer !

German : Parent & Bambin à vous de jouer !

