Parent & Bambin à vous de jouer ! MJC Héritan Mâcon

Parent & Bambin à vous de jouer !

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

L’atelier est composé de jeux de yoga faciles à retenir et à reproduire chez soi. Construit autour de musique, de comptines et de postures de yoga inspirées de la nature, c’est un temps de partage de rires et de joie pour renforcer la complicité parent & bambin et de se relaxer ensemble. .

