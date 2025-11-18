Parent & Bambin à vous de jouer ! MJC Héritan Mâcon

Parent & Bambin à vous de jouer !

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

La MJC Héritan vous propose un atelier Street Art. Sophie sera présente toute la matinée pour vous initier à l’univers du street art et vous accompagner dans la création de votre propre œuvre… à quatre mains !

Un moment unique pour découvrir, s’amuser, et repartir avec votre création colorée et originale.

Animé par Sophie Revel, artiste-peintre et coordinatrice enfance-jeunesse à la MJC. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

