Parent & Bambin à vous de jouer ! MJC Héritan Mâcon

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
La MJC Héritan vous propose un atelier Street Art. Sophie sera présente toute la matinée pour vous initier à l’univers du street art et vous accompagner dans la création de votre propre œuvre… à quatre mains !
Un moment unique pour découvrir, s’amuser, et repartir avec votre création colorée et originale.
Animé par Sophie Revel, artiste-peintre et coordinatrice enfance-jeunesse à la MJC. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
