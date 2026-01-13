Parent & Bambin à vous de jouer ! MJC Héritan Mâcon

Parent & Bambin à vous de jouer !

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-02-28

Jouons & papotons.

Venez rejoindre notre espace de jeu libre, vous découvrirez une variété de jeux de société, de jeux de construction et de jeux surdimensionnés. Vous pourrez observer votre enfant s’épanouir en toute autonomie ou partager un moment convivial en jouant ensemble.

Animé par Catherine Naville, animatrice d’activités ludiques et auxiliaire puériculture. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

