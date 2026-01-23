Parent & Bambin à vous de jouer ! MJC Héritan Mâcon

Parent & Bambin à vous de jouer !

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez expérimenter des temps ludiques avec votre enfant ! Un moment de joie et de rires sur des musiques que les enfants aiment ou découvrent. L’atelier se compose de moments de danse ou de jeux dansés seul, à deux, en groupe.

Animé par Catherine Naville, animatrice de Yoga du Rire certifiée par l’Institut français de yoga du rire & santé, professeure de kundalini Yoga certifiée par le KRI, affiliée à la FFKY. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parent & Bambin à vous de jouer !

L’événement Parent & Bambin à vous de jouer ! Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès