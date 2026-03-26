Parent & Bambin ateliers créatifs 0 6 ans MJC Héritan Mâcon

Parent & Bambin ateliers créatifs 0 6 ans

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’atelier créatif est de retour.

Venez partager un moment créatif et complice avec votre enfant !

À partir de différents matériaux et techniques peintures, gommettes, collages, tampons, venez créer votre propre œuvre… à quatre mains !

Un moment unique pour découvrir, s’amuser, et repartir avec votre création colorée et originale.

Un atelier artistique, ludique et exclusif à partager en duo ! .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Parent & Bambin ateliers créatifs 0 6 ans

L’événement Parent & Bambin ateliers créatifs 0 6 ans Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès