Parent & Bambin Lecture pour enfants de 0 à 6 ans MJC Héritan Mâcon

Parent & Bambin Lecture pour enfants de 0 à 6 ans

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans cet atelier, les enfants vont pouvoir découvrir différents livres imagiers avec ou sans texte, comptines à gestes & jeux de doigts, albums surdimensionnés.

Ils vont pouvoir se laisser transporter à travers des histoires sélectionnées spécialement pour eux.

Venez donc participer à cet atelier avec vos petits bouts de choux. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parent & Bambin Lecture pour enfants de 0 à 6 ans

L’événement Parent & Bambin Lecture pour enfants de 0 à 6 ans Mâcon a été mis à jour le 2026-03-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès