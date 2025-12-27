Parent & Bambin Lecture pour enfants de 0 à 6 ans MJC Héritan Mâcon
Parent & Bambin Lecture pour enfants de 0 à 6 ans
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-04-25
Dans cet atelier, les enfants vont pouvoir découvrir différents livres imagiers avec ou sans texte, comptines à gestes & jeux de doigts, albums surdimensionnés.
Ils vont pouvoir se laisser transporter à travers des histoires sélectionnées spécialement pour eux.
Venez donc participer à cet atelier avec vos petits bouts de choux. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
