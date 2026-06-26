PARENT-ENFANT : Brode le dessin de ton enfant Maison des arts du fil Rennes Mercredi 8 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire, 37€ (parent & enfant), Carte Sortir acceptée

Transformez les dessins de votre enfant en une création unique ! Lors de cet atelier parent-enfant, découvrez l’art de la broderie en reproduisant ses dessins sur tissu.

Transformez les dessins de votre enfant en une création unique !Lors de cet atelier parent-enfant, découvrez l’art de la broderie en reproduisant ses dessins sur tissu. Ensemble, réalisez une housse de coussin personnalisée et repartez avec un objet aussi beau que chargé de souvenirs. Un moment de complicité créative à vivre à deux.

Votre enfant imagine et dessine son univers, tandis que vous apprenez différents points de broderie pour le reproduire sur tissu. Inspiré de ses créations ou des ouvrages de notre bibliothèque associative, ce projet prendra vie sur un coupon de 30 x 30 cm, réalisé pendant l’atelier.Vous repartirez avec une création unique et les bases de la broderie pour continuer à mettre en valeur les dessins de vos proches dans vos futurs projets.

**Pour qui ?** Tous niveaux – Parent-Enfant

**Quels matériels fournis ?** Plusieurs aiguilles pour broder, fils

**Matériels requis** : carrés de tissus de 30cmx30cm, feuilles, crayons, feutres, aiguilles à broder, fils de couleurs.

**Qui anime ?** Carine et Enora

**Les conditions ?** L’atelier dure 2h30, comprenant le temps d’installation et de rangement. L’atelier accueille 4 binômes (1 parent & 1 enfant) maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T12:00:00.000+02:00

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Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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