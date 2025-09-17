PARENT THÉ Clermont-l’Hérault

PARENT THÉ Clermont-l’Hérault mercredi 17 septembre 2025.

PARENT THÉ

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-09-17 2025-10-29 2025-11-19 2025-12-17

Temps d’échanges entre parents, animé par Manon Martin, sophrologue.

Temps d’échanges entre parents, animé par Manon Martin, sophrologue.

Accueil des enfants en parallèle. .

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 08 77 08

English :

Time for parents to exchange ideas, led by sophrologist Manon Martin.

German :

Zeit für den Austausch zwischen Eltern, geleitet von Manon Martin, Sophrologin.

Italiano :

Un momento di conversazione per i genitori, guidato dalla sofrologa Manon Martin.

Espanol :

Un momento de charla para los padres, dirigido por la sofróloga Manon Martin.

L’événement PARENT THÉ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-09-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS