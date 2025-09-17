PARENT THÉ Clermont-l’Hérault
PARENT THÉ Clermont-l’Hérault mercredi 17 septembre 2025.
PARENT THÉ
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-09-17 2025-10-29 2025-11-19 2025-12-17
Temps d’échanges entre parents, animé par Manon Martin, sophrologue.
Temps d’échanges entre parents, animé par Manon Martin, sophrologue.
Accueil des enfants en parallèle. .
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 08 77 08
English :
Time for parents to exchange ideas, led by sophrologist Manon Martin.
German :
Zeit für den Austausch zwischen Eltern, geleitet von Manon Martin, Sophrologin.
Italiano :
Un momento di conversazione per i genitori, guidato dalla sofrologa Manon Martin.
Espanol :
Un momento de charla para los padres, dirigido por la sofróloga Manon Martin.
L’événement PARENT THÉ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-09-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS