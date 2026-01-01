[Parentalité | Café-parents] Dambach-la-Ville

[Parentalité | Café-parents]

Tous les copains en ont un ! Il n’écoute pas les conseils d’usage ! Il contourne le contrôle parental ! Entre outil surpuissant et objet d’éducation au numérique positif, venez échanger sur l’accompagnement progressif à l’usage raisonnable d’un smartphone par les enfants… et les parents !

Vous êtes parent et vous ressentez le besoin d’échanger, de partager vos expériences ou simplement de prendre un temps pour vous ?

Rejoignez nous pour un café-parents, un moment convivial autour d’un café pour discuter librement entre parents, dans un cadre chaleureux et bienveillant.

¿¿ Mardi 27 janvier

¿ De 19h à 21h

¿¿ Dambach-la-Ville

¿¿ Gratuit, sur inscription parentalite@paysdebarr.fr

¿¿ Pourquoi participer ?

• Échanger sur les joies et les défis du quotidien parental

• Rencontrer d’autres parents et créer du lien

• Poser vos questions, partager vos astuces ou simplement écouter

¿¿ Ce temps d’échange est animé par un professionnel à l’écoute Laurent Rakotomalala, dans une ambiance détendue, conviviale et sans jugement. 0 .

Everyone has one! He doesn’t listen to the usual advice! It bypasses parental control! Between overpowering tool and positive object of digital education, come and discuss how children? and parents? can gradually learn to use a smartphone sensibly!

