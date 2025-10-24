Parenthèse à deux Salle des Fêtes Sabres

Salle des Fêtes 113, place Gambetta 40630 SABRES Sabres Landes

Vous êtes aidant ? Et si vous profitiez d’un temps privilégié avec votre proche ?

Parenthèse à deux est une invitation à partager un après-midi de convivialité et de complicité, simplement pour le plaisir d’être ensemble.

Vous êtes aidant d’un proche au quotidien ? Vous le faites avec cœur mais l’aide prend souvent beaucoup de place… Et si vous pouviez mettre cette casquette de côté, juste pour quelques heures ?

Nous vous invitons à notre Parenthèse à deux l’occasion de prendre le temps avec votre proche et de simplement profiter de l’instant, loin des routines d’aidant. Un moment pour vous reconnecter et partager autre chose… juste pour le plaisir ! ??

Pour que ces moments de tendresse et de convivialité restent gravés, une photographe sera présente. Elle capturera discrètement ces instants précieux que vous passerez ensemble, vous permettant de repartir avec de beaux souvenirs de cette parenthèse ?? .

Salle des Fêtes 113, place Gambetta 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 16 67 l.bentes@ciascoeurhautelande.fr

English : Parenthèse à deux

Are you a caregiver? How about spending some special time with your loved one?

Parenthèse à deux is an invitation to share an afternoon of conviviality and complicity, simply for the pleasure of being together.

German : Parenthèse à deux

Sind Sie ein Angehöriger? Wie wäre es, wenn Sie eine besondere Zeit mit Ihrem Angehörigen genießen würden?

die Parenthèse à deux ist eine Einladung zu einem Nachmittag voller Geselligkeit und Komplizenschaft, einfach aus Freude am Zusammensein.

Italiano :

Sei un badante? Che ne dite di trascorrere del tempo speciale con la persona amata?

Parenthèse à deux è un invito a condividere un pomeriggio di convivialità e complicità, semplicemente per il piacere di stare insieme.

Espanol : Parenthèse à deux

¿Es usted cuidador? ¿Le apetece pasar un rato especial con su ser querido?

Parenthèse à deux es una invitación a compartir una tarde de convivencia y complicidad, simplemente por el placer de estar juntos.

