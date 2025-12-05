Parenthèse artistique de Véronique Pédréro Locquénolé
13 Place de la Liberté Locquénolé Finistère
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
– vendredi 05/12 de 14h à 17h Atelier d’écriture par Véronique
– samedi 06/12 à 15h Sac à histoires à partir de 6 ans par Véronique
– samedi 06/12 à 18 h Impromptu poétique par Véronique et Georges Papazoff
– dimanche 07/12 dès 14h Démo modelage et peinture par Véronique et Pierre Quentel
– dimanche 07/12 à 17h Chansons à écouter puis musique à danser .
13 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 76 28 18 82
