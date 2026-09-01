Parenthèse Bien-être chez Café Terra Café Terra Saint-André-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-André-de-Seignanx

Parenthèse Bien-être chez Café Terra

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le café Terra vous invite à une journée dédiée à la détente, au bien-être et aux découvertes. Venez rencontrer des thérapeutes et créateurs passionnés dans une ambiance conviviale.

Vastu Shastra, cartomanceie, magnétiseur, hypnose et auto-hypnose, massage Amma Assis, massage détente et sportif, minéraux, pierres naturelles, bougies artisanales et naturelles, atelier attrape rêves, sophrologue, reiki et énergéticienne.

Restauration sur place. Entrée gratuite. .

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 81 42 57

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English : Parenthèse Bien-être chez Café Terra

L’événement Parenthèse Bien-être chez Café Terra Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Seignanx