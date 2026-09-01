Parenthèse Bien-être chez Café Terra Café Terra Saint-André-de-Seignanx
samedi 19 septembre 2026 · Café Terra · Saint-André-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-André-de-Seignanx
Parenthèse Bien-être chez Café Terra
Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le café Terra vous invite à une journée dédiée à la détente, au bien-être et aux découvertes. Venez rencontrer des thérapeutes et créateurs passionnés dans une ambiance conviviale.
Vastu Shastra, cartomanceie, magnétiseur, hypnose et auto-hypnose, massage Amma Assis, massage détente et sportif, minéraux, pierres naturelles, bougies artisanales et naturelles, atelier attrape rêves, sophrologue, reiki et énergéticienne.
Restauration sur place. Entrée gratuite. .
Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 81 42 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parenthèse Bien-être chez Café Terra
L’événement Parenthèse Bien-être chez Café Terra Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Seignanx