Parenthèse Douceur Grazac 11 juillet 2025 18:30

Haute-Loire

Parenthèse Douceur 139 quartier de la bascule Grazac Haute-Loire

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11 21:30:00

Date(s) :

2025-07-11

A découvrir pour vos vacances

Un moment suspendu, comme une parenthèse pour profiter de la douceur de l’été.

Au programme

– Voyage intérieur à travers la sophrologie

– Atelier rituel beauté

– Astuces, échanges, partages, autour d’une pause gourmande

.

139 quartier de la bascule

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com

English :

To discover for your vacations

A moment suspended, like a parenthesis to enjoy the sweetness of summer.

On the program:

– Inner journey through sophrology

– Beauty ritual workshop

– Tips, exchanges and sharing over a gourmet break

German :

Für Ihren Urlaub zu entdecken

Ein schwebender Moment, wie eine Klammer, um den milden Sommer zu genießen.

Auf dem Programm stehen:

– Innere Reise durch die Sophrologie

– Workshop zu Schönheitsritualen

– Tipps, Austausch, Austausch bei einer Schlemmerpause

Italiano :

Da scoprire per le vostre vacanze

Un momento sospeso, come una pausa dalla frenesia dell’estate.

In programma:

– Un viaggio interiore attraverso la sofrologia

– Laboratorio di rituali di bellezza

– Consigli, scambi e condivisioni durante una pausa gastronomica

Espanol :

Descubrir para sus vacaciones

Un momento de suspensión, como una pausa en el ajetreo del verano.

En el programa:

– Un viaje interior a través de la sofrología

– Taller de rituales de belleza

– Consejos, intercambios y puesta en común durante una pausa gastronómica

L’événement Parenthèse Douceur Grazac a été mis à jour le 2025-06-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire