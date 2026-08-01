Parenthèse en Terre d’Expression LES PIEUX Les Pieux
mercredi 12 août 2026 · LES PIEUX · Les Pieux
Informations pratiques
Les Pieux
Parenthèse en Terre d’Expression
LES PIEUX 32 Route de Barneville Les Pieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Parenthèse en Terre d’expression L’Empreinte du Vivant
Offrez-vous un après-midi pour ralentir, créer et vous reconnecter à la nature. Cet atelier, animé par L’Essentiel d’Aline et La Pâte Folle, associe Journal Créatif® et modelage de la terre avec empreintes végétales. Repartez avec une création unique façonnée par vos mains. Aucune compétence artistique n’est nécessaire.
?? Mercredi 12 août 2026 14 h à 17 h
?? Les Pieux 32 route de Barneville
?? 75 € (matériel et cuisson compris) Sur réservation. .
LES PIEUX 32 Route de Barneville Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 18 54 30 18 Lebarillieraline@gmail.com
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English : Parenthèse en Terre d’Expression
L’événement Parenthèse en Terre d’Expression Les Pieux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin La Hague
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