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AGENDA · Les Pieux

Parenthèse en Terre d’Expression LES PIEUX Les Pieux

mercredi 12 août 2026 · LES PIEUX · Les Pieux

Parenthèse en Terre d’Expression LES PIEUX Les Pieux

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
LES PIEUX
Adresse
32 Route de Barneville
Ville
50340 Les Pieux
Département
Manche
Tarif

Les Pieux

Parenthèse en Terre d’Expression

LES PIEUX 32 Route de Barneville Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Parenthèse en Terre d’expression L’Empreinte du Vivant
Offrez-vous un après-midi pour ralentir, créer et vous reconnecter à la nature. Cet atelier, animé par L’Essentiel d’Aline et La Pâte Folle, associe Journal Créatif® et modelage de la terre avec empreintes végétales. Repartez avec une création unique façonnée par vos mains. Aucune compétence artistique n’est nécessaire.

?? Mercredi 12 août 2026 14 h à 17 h
?? Les Pieux 32 route de Barneville
?? 75 € (matériel et cuisson compris) Sur réservation.   .

LES PIEUX 32 Route de Barneville Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 18 54 30 18  Lebarillieraline@gmail.com

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English : Parenthèse en Terre d’Expression

L’événement Parenthèse en Terre d’Expression Les Pieux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin La Hague

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