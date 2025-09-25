Parenthèse improvisée Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Parenthèse improvisée Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National jeudi 25 septembre 2025.

Rue des Tanneries Caveau du Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-09-25 19:45:00

fin : 2025-09-25 21:30:00

2025-09-25

C’est la RENTRÉE!!

La Ligoté vous présente sa première (Parenthèse Improvisée) de la saison 2025-26, rencontre de comédiens sans texte à jouer.

Ils ont besoin de VOUS pour vivre un spectacle d’exception où les comédiens vous présentent ensemble des histoires qu’ils ne connaissent pas encore.

De l’aventure, du rire, des larmes ? On ne sait pas, tout est improvisé !

Des histoires courtes, longues, avec ou sans contraintes ? Surprise ! Le spectacle change à chaque fois grâce à vos propositions de phrases, mots et thèmes en tous genres, sollicitées par la Maître de Cérémonie qui mène la danse ;

Êtes-vous prêts à ouvrir la Parenthèse avec nous ?

Libre participation (chapeau)

Durée environ 1h .

Rue des Tanneries Caveau du Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 78 27 96 laligote71@gmail.com

