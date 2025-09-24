Parenthèse littéraire Place des Arènes Soustons
Parenthèse littéraire Place des Arènes Soustons mercredi 24 septembre 2025.
Parenthèse littéraire
Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons Landes
Partager vos lectures. Ce mois-ci, les œuvres de l’auteur Erri De Lucas sont à l’honneur. N’hésitez pas à les réserver !
Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr
English : Parenthèse littéraire
Share your readings. This month, the works of author Erri De Lucas are in the spotlight. Don’t hesitate to book them!
German : Parenthèse littéraire
Teilen Sie Ihre Lektüre mit anderen. In diesem Monat stehen die Werke des Autors Erri De Lucas im Mittelpunkt. Zögern Sie nicht, sie sich vorzumerken!
Italiano :
Condividete le vostre letture. Questo mese, le opere dell’autore Erri De Lucas sono sotto i riflettori. Non esitate a prenotarle!
Espanol : Parenthèse littéraire
Comparta sus lecturas. Este mes, las obras del autor Erri De Lucas están en el punto de mira. ¡No dude en reservarlas!
