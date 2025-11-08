Parenthèse littéraire Place des Arènes Soustons

Parenthèse littéraire

Partager vos lectures. Ce mois-ci, les œuvres de l’auteur Erri De Lucas sont à l’honneur. N’hésitez pas à les réserver !

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Parenthèse littéraire

Share your readings. This month, the works of author Erri De Lucas are in the spotlight. Don’t hesitate to book them!

German : Parenthèse littéraire

Teilen Sie Ihre Lektüre mit anderen. In diesem Monat stehen die Werke des Autors Erri De Lucas im Mittelpunkt. Zögern Sie nicht, sie sich vorzumerken!

Italiano :

Condividete le vostre letture. Questo mese, le opere dell’autore Erri De Lucas sono sotto i riflettori. Non esitate a prenotarle!

Espanol : Parenthèse littéraire

Comparta sus lecturas. Este mes, las obras del autor Erri De Lucas están en el punto de mira. ¡No dude en reservarlas!

