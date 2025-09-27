Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx
Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx samedi 27 septembre 2025.
Parenthèse livres
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Pour honorer la venue d’Abir Mukherjee, nous vous proposons la lecture de son premier roman, prix du polar en 2020, » L’attaque du Calcutta Darjeeling ». .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
English : Parenthèse livres
German : Parenthèse livres
Italiano :
Espanol : Parenthèse livres
L’événement Parenthèse livres Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn