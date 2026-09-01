Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Le MIX · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Parenthèse livres
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Afin de préparer la venue de Rosa Montero dans le cadre d’un aller/retour dans le noir, nous vous proposons de lire La bonne Chance, un roman social à l’intrigue ensorcelante sur la culpabilité et la rédemption. « La joie est une habitude »
Sur inscription. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Parenthèse livres
L’événement Parenthèse livres Mourenx a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coeur de Béarn
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