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AGENDA · Mourenx

Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Le MIX · Mourenx

Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Le MIX
Adresse
2 avenue Charles Moureu
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Parenthèse livres

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Afin de préparer la venue de Rosa Montero dans le cadre d’un aller/retour dans le noir, nous vous proposons de lire La bonne Chance, un roman social à l’intrigue ensorcelante sur la culpabilité et la rédemption. « La joie est une habitude »

Sur inscription.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Parenthèse livres

L’événement Parenthèse livres Mourenx a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coeur de Béarn

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