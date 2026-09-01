Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Parenthèse livres

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Afin de préparer la venue de Rosa Montero dans le cadre d’un aller/retour dans le noir, nous vous proposons de lire La bonne Chance, un roman social à l’intrigue ensorcelante sur la culpabilité et la rédemption. « La joie est une habitude »

Sur inscription. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Parenthèse livres

L’événement Parenthèse livres Mourenx a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coeur de Béarn