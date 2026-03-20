Parenthèse musicale à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise Nieul-sur-l’Autise Rives-d’Autise

Parenthèse musicale à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise

Nieul-sur-l’Autise 1 Allée du Cloître Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Le temps des vacances de Pâques, l’abbaye de Nieul raisonne aux sons du luth, de la harpe et de la vièle. L’Ensemble Codex vous offre une immersion dans l’univers de la musique médiévale.

Le Département de la Vendée vous invite à visiter l’abbaye royale de Nieul-sur-l’Autise et à partager en famille un moment musical dans le cloître.

Trois artistes de l’ensemble Codex vous feront découvrir musiques et chants profanes du XIIème au XVème siècle au son du luth, de la harpe et de la vièle.

mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 avril

mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 avril.

– Trois représentations tous les après-midi

– durée 30 minutes

– sans réservation

tarif visite spectacle :

– adulte 18 ans et plus : 10 €

– jeune 10 à 17 ans 8 €

– moins de 10 ans gratuit .

Nieul-sur-l’Autise 1 Allée du Cloître Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 66 abbayes-sudvendee@vendee.fr

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English :

During the Easter vacations, Nieul Abbey will be alive with the sounds of lute, harp and fiddle. Ensemble Codex invites you to immerse yourself in the world of medieval music.

L’événement Parenthèse musicale à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT85