Dans une ambiance conviviale, la Maison de Ma Région à Figeac accueille le groupe Banda Do Mato pour un concert de musique brésilienne mêlant samba, bossa nova et rythmes flamencos. Ce moment musical ouvert à tous se tiendra dans le jardin de la gare, transformé pour l’occasion en véritable scène festive.

19h00 Concert de musique brésilienne avec Banda Do Mato

Report en cas de pluie samedi 20 septembre 2025 .

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr

English :

In a convivial atmosphere, the Maison de Ma Région in Figeac welcomes the group Banda Do Mato for a concert of Brazilian music combining samba, bossa nova and flamenco rhythms. This musical event, open to all, will take place in the station garden, transformed for the occasion into a veritable festive stage.

German :

In einer geselligen Atmosphäre empfängt das Maison de Ma Région in Figeac die Gruppe Banda Do Mato für ein Konzert mit brasilianischer Musik, die Samba, Bossa Nova und Flamenco-Rhythmen vereint. Dieser musikalische Moment, der für alle offen ist, findet im Garten des Bahnhofs statt, der für diesen Anlass in eine echte Festbühne verwandelt wird.

Italiano :

In un’atmosfera conviviale, la Maison de Ma Région di Figeac accoglie il gruppo Banda Do Mato per un concerto di musica brasiliana che unisce ritmi di samba, bossa nova e flamenco. Questa stravaganza musicale, aperta a tutti, si terrà nel giardino della stazione, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico festivo.

Espanol :

En un ambiente cordial, la Maison de Ma Région de Figeac acoge al grupo Banda Do Mato para un concierto de música brasileña que combina ritmos de samba, bossa nova y flamenco. Este acontecimiento musical, abierto a todos, tendrá lugar en el jardín de la estación, transformado para la ocasión en un auténtico escenario festivo.

