Parenthèse poétique au Domaine Écriture & Harpe Domaine de Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont

Le Domaine Utah Beach vous ouvre les portes de son salon à l’étage pour un moment hors du temps. Laissez-vous guider par Marion Bouyssonnade, harpiste thérapeute, pour un atelier d’écriture unique où les mots rencontrent la musique. Autour du thème inspirant du Printemps des Poètes Liberté, force vive déployée , Marion crée un espace de résonance et d’écoute de soi, invitant chacun à explorer sa poésie intérieure au rythme des vibrations de la harpe. Possibilité de profiter du brunch du Domaine d’Utah-Beach avant de participer à l’atelier.
Sur réservation 02 33 71 25 74. .
