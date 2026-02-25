Parenthèse reprend Starmania Bar associatif fartferlien Gigny-sur-Saône
Parenthèse reprend Starmania Bar associatif fartferlien Gigny-sur-Saône samedi 7 mars 2026.
Bar associatif fartferlien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 23:30:00
2026-03-07
Parenthèse c’est un couple de musiciens et ceux qui nous connaissent le savent déjà mais nous n’avons pas tout à fait les mêmes goûts. Un projet nous lie toutefois, STARMANIA, un spectacle que nous sommes allés voir enfant ou que nous avons beaucoup écouté. En toute humilité et avec nos moyens, nous sommes heureux de vous faire partager des chansons qui nous l’espérons, nous rassembleront tous.
Jeanne et Nico
Spectacle au chapeau.
Restauration avec réservation conseillée avant le 05/03 à 20h. Cari Cochon et chou blanc.Grande assiette 10€.Petite assiette 5€. Sans réservation, glace 3€
Adhésion annuelle à Fartfelien obligatoire. Plein tarif 5€ minimum. Étudiants & chômeurs 2.5€. .
Bar associatif fartferlien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
