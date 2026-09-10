Parenthèse Rose – Un moment rien que pour soi Les Soins d’Aurélie Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Parenthèse Rose – Un moment rien que pour soi

Samedi 24 octobre 2026 de 14h à 15h30. Les Soins d’Aurélie 157 RUE DES FESRONS Pertuis Vaucluse

Tarif : – – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 15:30:00

Date(s) :

2026-10-24

À l’occasion d’Octobre Rose, nous vous invitons à partager une parenthèse de douceur, de reconnexion à soi, en compagnie d’Amandine Hébrard, sophrologue, et d’Aurélie, praticienne en massages et moi même.

Pendant 1h30, laissez-vous guider dans une expérience dédiée au bien-être du corps et de l’esprit, dans une ambiance chaleureuse, douce et cocooning.



Au programme



Une séance de sophrologie

Respiration, détente corporelle et visualisation positive pour relâcher les tensions, apaiser le mental et se reconnecter à ses sensations.



Un automassage du visage et du cuir chevelu

Découvrez quelques gestes simples inspirés des techniques de massage bien-être pour détendre les traits, libérer les tensions du visage et du cuir chevelu et profiter d’un véritable moment de lâcher-prise.



Une relaxation pour terminer en douceur

Un dernier temps guidé par Amandine, sophrologue, pour intégrer pleinement les sensations et repartir apaisée, ressourcée et recentrée.



Un moment convivial

Nous terminerons cette belle parenthèse autour d’une boisson, pour échanger et partager ensemble.



Une parenthèse pour soi, une action pour Octobre Rose



Parce que prendre soin de soi peut aussi être un geste de solidarité, 5 € sur chaque participation seront reversés à l’association Circuit Solidaire Pertudien dans le cadre d’Octobre Rose.



Une occasion de se faire du bien tout en soutenant une cause qui nous tient à cœur.

Informations pratiques

Durée : 1h30

6 participantes minimum – 10 participantes maximum

Tarif : 40 € par personne

5 € reversés à une association dans le cadre d’Octobre Rose

Lieu : Les Soins d’Aurélie – 157 rue des Festons, 84420 Pertuis

Lieu : Les Soins d’Aurélie – 157 rue des Festons, 84420 Pertuis



L’atelier sera maintenu à partir de 6 participantes. Les places sont limitées à 10 personnes. .

Les Soins d’Aurélie 157 RUE DES FESRONS Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 97 64 59

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English :

%C0 To celebrate Pink October, we invite you to %E0 share a moment of relaxation and reconnection %E0 with yourself, in the company of Amandine H%E9brard, a sophrologist, Aurélie, a massage therapist, and myself.

L’événement Parenthèse Rose – Un moment rien que pour soi Pertuis a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Pertuis