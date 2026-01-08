Parenthèse Vigneronne Chocolats et Grands Crus Ammerschwihr

Parenthèse Vigneronne Chocolats et Grands Crus

13 Grand Rue Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-03-01

Une rencontre avec les Grand Crus d’Alsace

Quand la puissance et la finesse d’un chocolat se trouvent révélées par la subtilité et l’élégance d’un vin complice, la dégustation offre de belles émotions gustatives ! Apprivoisez de nouvelles saveurs et familiarisez votre palais aux unions insolites !

Venez tester cette expérience originale avec une dégustation accordant les vins du domaine Freyburger à Ammerschwihr, et les chocolats de Vincent Strackar, artisan chocolatier à Kaysersberg.

Nathalie, la vigneronne, vous accueille dans le caveau familial, au cadre convivial et chaleureux. Après une visite de cave, vous dégusterez 5 vins en accord parfait avec 8 chocolats. Surprenez vos papilles avec ces mariages uniques et laissez-vous séduire par les harmonies entre les arômes des vins d’Alsace Grand Crus, ou issus de terroirs d’exception, et les notes subtiles des chocolats artisanaux de qualité.

Cette expérience de dégustation est une occasion idéale pour découvrir des associations inhabituelles comme le Crémant rosé avec le praliné noisette ou le Riesling Grand Cru avec le chocolat de l’Ile de Grenade. Chaque bouchée et chaque gorgée est la promesse d’un voyage gustatif !

Une expérience sensorielle à tester absolument dans la vallée de Kaysersberg !

Sur réservation 48h à l’avance. .

13 Grand Rue Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

A meeting with the Grand Crus of Alsace

