Parenthèses littéraires à la médiathèque La Ronde des Mots Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche
Parenthèses littéraires à la médiathèque La Ronde des Mots Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche samedi 21 février 2026.
Parenthèses littéraires à la médiathèque La Ronde des Mots
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Les bibliothécaires vous dévoilent une sélection de leurs derniers coup de cœur (romans, BD, DVD…) en toute convivialité.
Sélection d’adaptations littéraires au cinéma
Pour adultes
Accès libre .
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parenthèses littéraires à la médiathèque La Ronde des Mots
L’événement Parenthèses littéraires à la médiathèque La Ronde des Mots La Crèche a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Haut Val De Sèvre