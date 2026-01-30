Parenthèses littéraires à la médiathèque La Ronde des Mots Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

Parenthèses littéraires à la médiathèque La Ronde des Mots

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Les bibliothécaires vous dévoilent une sélection de leurs derniers coup de cœur (romans, BD, DVD…) en toute convivialité.

Sélection d’adaptations littéraires au cinéma

Pour adultes

Accès libre .

Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

