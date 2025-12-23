PARENTHÈSES OUVERTES, Le Boulou

PARENTHÈSES OUVERTES

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-05 14:30:00

fin : 2026-01-05 16:00:00

2026-01-05

Parenthèses Ouvertes Animé par Jackie Ferrer. Pour celles et ceux qui aiment la littérature, la poésie, l’écriture, discuter des livres, des auteurs, des jeux de mots, des subtilités de notre langue. Médiathèque Municipale 04 68 83 75 00 Gratuit

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00

English :

Parenthèses Ouvertes Hosted by Jackie Ferrer. For those who love literature, poetry and writing, to discuss books, authors, wordplay and the subtleties of our language. Médiathèque Municipale 04 68 83 75 00 Free of charge

