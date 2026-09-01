Informations pratiques

Parthenay

Parentibulles : « Chouette, on bouge ! »

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

« Chouette, on bouge » !

Venez partager un moment de complicité avec votre enfant autour du mouvement, du jeu et de la découverte. Animé en partenariat avec l’association APETIPA, cet atelier invite petits et grands à explorer ensemble leurs capacités motrices dans une ambiance conviviale et bienveillante. Parce qu’apprendre et grandir passe aussi par le plaisir de bouger !

-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans

-Sur inscription .

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Parentibulles : « Chouette, on bouge ! »

L’événement Parentibulles : « Chouette, on bouge ! » Parthenay a été mis à jour le 2026-09-11 par CC Parthenay Gâtine