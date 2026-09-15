Parentibulles : gym Rue du Faubourg Saint-Paul Parthenay
samedi 10 octobre 2026 · Rue du Faubourg Saint-Paul · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Parentibulles : gym
Rue du Faubourg Saint-Paul Ecole Jules Ferry Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:30:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Un peu de gym ça vous dit ?
Venez partager un moment de complicité avec votre enfant autour du mouvement, du jeu et de la découverte corporelle. Dans un cadre adapté aux tout-petits, chacun pourra explorer ses capacités, développer sa confiance et prendre plaisir à bouger ensemble.
-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans
-Sur inscription .
Rue du Faubourg Saint-Paul Ecole Jules Ferry Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Parentibulles : gym
L’événement Parentibulles : gym Parthenay a été mis à jour le 2026-09-11 par CC Parthenay Gâtine
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